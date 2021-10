Call of Duty Vanguard ci immerge nella campagna con il trailer doppiato interamente in italiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ora che la beta di Call of Duty: Vanguard si è conclusa, lo sviluppatore Sledgehammer Games e l'editore Activision Blizzard si stanno concentrando sul lato giocatore singolo. A tal fine, è stato pubblicato un nuovo fantastico story trailer doppiato completamente in italiano. Il video parla della natura della guerra e quanto il combattimento abbia cambiato per sempre le persone, prima di continuare a mostrare la guerriglia urbana sul terreno, mostrando un combattimento molto realistico e concentrandosi sulle imprese di un gruppo di soldati che vengono poi presentati ufficialmente ai giocatori. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ora che la beta diofsi è conclusa, lo sviluppatore Sledgehammer Games e l'editore Activision Blizzard si stanno concentrando sul lato giocatore singolo. A tal fine, è stato pubblicato un nuovo fantastico storycompletamente in. Il video parla della natura della guerra e quanto il combattimento abbia cambiato per sempre le persone, prima di continuare a mostrare la guerriglia urbana sul terreno, mostrando un combattimento molto realistico e concentrandosi sulle imprese di un gruppo di soldati che vengono poi presentati ufficialmente ai giocatori. Leggi altro...

