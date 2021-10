Calendario scolastico, Ognissanti e ponte morti 2 novembre: in quali regioni le scuole restano chiuse? Le date (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da circa un mese, a seconda dei calendari scolastici regionali, sono cominciate le lezioni dell'anno scolastico 2021/22. Un primo piccolo stop dalle lezioni, prima della pausa natalizia, ci sarà il 1 e 2 novembre per la festa di Ognissanti (festività nazionale) e il giorno dei morti. Il 2 novembre le lezioni si fermano sia in presenza che in Dad nelle scuole di 11 regioni e in quelle delle province autonome di Trento e Bolzano. A Bolzano stop alla didattica più lungo, fino al 6 novembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da circa un mese, a seconda dei calendari scolastici regionali, sono cominciate le lezioni dell'anno2021/22. Un primo piccolo stop dalle lezioni, prima della pausa natalizia, ci sarà il 1 e 2per la festa di(festività nazionale) e il giorno dei. Il 2le lezioni si fermano sia in presenza che in Dad nelledi 11e in quelle delle province autonome di Trento e Bolzano. A Bolzano stop alla didattica più lungo, fino al 6. L'articolo .

