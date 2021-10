Calciomercato Venezia | domani la firma di Romero I dettagli

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Trovato l’accordo tra Sergioe ilarriverà ladell’ex portiere della Sampdoria Sergioha trovato l’accordo con iled è pronto a tornare in Serie A. Come riporta Sky Sport, mancano solo gli ultimifiscali e poi il portiere argentino potrà essere tesserato come nuovo portiere della squadra di Paolo Zanetti. Oggi svolgerà le visite mediche di rito, mentrearriverà lasul contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Trovato l'accordo tra Sergio Romero e il Venezia: domani arriverà la firma dell'ex portiere della Sampdoria Sergio Romero ha trovato l'accordo con il Venezia ed è pronto a tornare in Serie A. Come riporta Sky Sport, mancano solo gli ultimi dettagli fiscali e poi il portiere argentino potrà essere tesserato come nuovo portiere della squadra di Paolo Zanetti. Oggi svolgerà le visite mediche di rito, mentre domani arriverà la firma sul contratto.