Calciomercato Milan – De Ketelaere nel mirino, ma c’è grande concorrenza (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le ultime sul Calciomercato del Milan. Paolo Maldini segue con interesse Charles De Ketelaere, calciatore del Brugge. La concorrenza è tanta Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le ultime suldel. Paolo Maldini segue con interesse Charles De, calciatore del Brugge. Laè tanta

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La trattativa per il rinnovo di #Kessie con il #Milan è in fase di stallo, ma vi ricordate come i… - Gazzetta_it : Theo ora vale più di 50 milioni e il #Milan deve blindarlo: ecco come #mercato #Pedulla - Sorare_Globo : RT @cmdotcom: #Milan, tocca ancora a #Kalulu: è l'emblema del 'progetto Elliott' [@TramacEma] - Giacomobacci2 : RT @MilanNewsit: Dalla Spagna - Getafe, accordo verbale con Castillejo per gennaio - MilanWorldForum : Milan sulla stellina belga. Sfida ai top club europei Le news -) -