Calciomercato Milan: accordo con un club spagnolo per Castillejo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, Samu Castillejo avrebbe raggiunto l'accordo con un club di Liga Samu Castillejo sembra essere più vicino che mai al ritorno in Spagna. Dopo le ultime ore frenetiche dello scorso mercato estivo che hanno portato ad un nulla di fatto, sull'esterno del Milan tornano a circolare insistenti voci di mercato dalla Liga. Secondo quanto riportato da AS, l'ex Villarreal avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Getafe in vista del prossimo Calciomercato invernale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

