Calciomercato, Koulibaly finisce nel mirino del nuovo Newcastle (Di lunedì 11 ottobre 2021) Calciomercato, Koulibaly nel mirino del Newcastle Secondo a quanto riportato da Football Insider, il Newcastle sarebbe pronto ad offrire una cifra altissima per assicurarsi Koulibaly. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 11 ottobre 2021)neldelSecondo a quanto riportato da Football Insider, ilsarebbe pronto ad offrire una cifra altissima per assicurarsi. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, OFFERTA CLAMOROSA IL NEWCASTLE PUNTA UN TOP AZZURRO, PRONTA UNA PLUSVALENZA DA RECORD PER ADL. PUO'… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Koulibaly in cima alla lista dei desideri di un club: ecco di chi si tratta ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… - infoitsport : Calciomercato Milan, i rossoneri pensano a Koulibaly per la difesa | La risposta di De Laurentiis - LeBombeDiVlad : ?? #Koulibaly in cima alla lista dei desideri di un club: ecco di chi si tratta ?? #LBDV #LeBombeDiVlad… - areanapoliit : #Koulibaly-Newcastle: i tre motivi per cui l'assalto degli inglesi fallirà -