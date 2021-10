Calciomercato Juventus, Tchouameni: anche due club di Premier su di lui (Di lunedì 11 ottobre 2021) Aurélien Tchouaméni è uno dei giocatori più interessanti del momento. Il centrocampista dell’AS Monaco è passato dall’essere una giovane promessa del futuro ad una realtà certa nel giro di pochissimo tempo. Non si può più parlare di cosa sarà ma di cosa è già, nonostante i margini di crescita e il potenziale inespresso siano elevati. Un altro talento francese a centrocampo Aurélien Tchouaméni. giocatore del MonacoIl centrocampista ha già collezionato alcune convocazioni con la nazionale francese, è il faro del gioco di una delle migliori squadre della Ligue 1 e il suo nome, come non potrebbe essere altrimenti, è entrato in alcune delle migliori agende d’Europa. Aurélien Tchouaméni è uno di quei giocatori che ha grande prestanza fisica, controllo palla, qualità tecnica, capacità di filtrare i passaggi, eleganza e una seria minaccia con i tiri dalla distanza. Indubbiamente, sarebbe ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Aurélien Tchouaméni è uno dei giocatori più interessanti del momento. Il centrocampista dell’AS Monaco è passato dall’essere una giovane promessa del futuro ad una realtà certa nel giro di pochissimo tempo. Non si può più parlare di cosa sarà ma di cosa è già, nonostante i margini di crescita e il potenziale inespresso siano elevati. Un altro talento francese a centrocampo Aurélien Tchouaméni. giocatore del MonacoIl centrocampista ha già collezionato alcune convocazioni con la nazionale francese, è il faro del gioco di una delle migliori squadre della Ligue 1 e il suo nome, come non potrebbe essere altrimenti, è entrato in alcune delle migliori agende d’Europa. Aurélien Tchouaméni è uno di quei giocatori che ha grande prestanza fisica, controllo palla, qualità tecnica, capacità di filtrare i passaggi, eleganza e una seria minaccia con i tiri dalla distanza. Indubbiamente, sarebbe ...

Advertising

GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - DiMarzio : #Juventus-#Dybala: il rinnovo è sempre più vicino. Resta da trovare l'accordo sui bonus: la situazione - Spazio_J : Calciomercato Juventus: un club si aggiunge alla corsa per Tchouameni - - infoitsport : Calciomercato Juventus, il Tottenham piomba su Kulusevski e McKennie: le cifre -