Calciomercato Juventus, super colpo dal Manchester United: arriva un centrocampista! (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il primo contatto La Juventus ha bisogno di rinforzare il reparto di centrocampo, non sono soddisfacenti infatti le partite giocate fin qui da Bentancur, Rabiot, Arthur, Ramsey e McKennie. Il primo non brilla, il secondo non riesce a trovare un ruolo ben definito, il terzo è stato indisponibile a causa degli acciacchi fisici e, per gli ultimi due, la partenza da Torino sembra inevitabile. L'unica nota positiva del centrocampo è Locatelli, autore di due reti consecutive rifilate contro Chelsea e Torino, gol che hanno poi portato la Juventus di Allegri alla vittoria. LEGGI ANCHE: Juventus, rimonta possibile? Ecco cosa ne pensa Ranieri Ed ecco che i bianconeri devono assolutamente rinforzarsi in quel reparto, sfruttando magari qualche occasione, anche a gennaio. Il nome perfetto in questo caso sembra essere quello di Donny Van de ...

