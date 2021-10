Calciomercato Juventus | primi contatti per Van de Beek

Advertising

GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - DiMarzio : #Juventus-#Dybala: il rinnovo è sempre più vicino. Resta da trovare l'accordo sui bonus: la situazione - calciomercatoit : ????#Juventus, applausi per #Donnarumma e una richiesta chiara: 'Vieni qui!' - Fantacalcio : Juventus, Cuadrado vicino al rinnovo: le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

In casaspunta il retroscena diche riguarda Gigio Donnarumma, esaltato allo Stadium come accadde con Cristiano Ronaldo Donnarumma © Getty ImagesDonnarumma applaudito allo Stadium come ...L'esterno dellasta riconfermando anche con gli azzurri quanto di straordinario fatto ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale ...Il sudamericano rientra troppo tardi, spazio al giovane giallorosso Vina tornerà dal Sudamerica solo sabato a pranzo, domenica contro la Juventus probabilmente giocherà Calafiori. Per il giovane cresc ...In casa Juventus spunta il retroscena di calciomercato che riguarda Donnarumma, esaltato allo Stadium come accadde con Cristiano Ronaldo ...