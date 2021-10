Calciomercato Juventus, piano Pogba: servono tre cessioni (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’ultimo mercato estivo è stato privo di colpi da Juventus. La società bianconera, per ovviare alle perdite economiche causate dalla pandemia, ha cercato di contenere i danni e di rendere meno rosso il bilancio. Il prossimo anno, però, tutti si aspettano almeno un grosso investimento. Non si sa se in attacco o a centrocampo, ma una cosa è certa: almeno un tentativo per riportare a Torino Paul Pogba verrà effettuato. Pogback Negli ultimi giorni, molti sono gli articoli sfornati dalle tre grandi testate sportive italiane possibile ritorno del centrocampista francese alla Juventus. Paul Pogba è stato protagonista in queste due partite di Nations League. Il polpo ha postato una storia su Instagram in cui ha sottolineato la sua felicità nel ritornare nella cittadina piemontese, che lo ha accolto ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’ultimo mercato estivo è stato privo di colpi da. La società bianconera, per ovviare alle perdite economiche causate dalla pandemia, ha cercato di contenere i danni e di rendere meno rosso il bilancio. Il prossimo anno, però, tutti si aspettano almeno un grosso investimento. Non si sa se in attacco o a centrocampo, ma una cosa è certa: almeno un tentativo per riportare a Torino Paulverrà effettuato.ck Negli ultimi giorni, molti sono gli articoli sfornati dalle tre grandi testate sportive italiane possibile ritorno del centrocampista francese alla. Paulè stato protagonista in queste due partite di Nations League. Il polpo ha postato una storia su Instagram in cui ha sottolineato la sua felicità nel ritornare nella cittadina piemontese, che lo ha accolto ...

