Calciomercato Inter | il Newcastle tenta Brozovic

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ilavrebbe già contattato l’entourage di, che in settimana deve incontrare l’per il rinnovo Con il discorso sul rinnovo ancora aperto, la permanenza all’di Marcelonon può dirsi certa. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULL’Secondo quanto riporta Tuttosport, il centrocampista croato dei nerazzurri sarebbe stato messo nel mirino del, che ha appena cambiato proprietà.in passato era stato anche sondato da PSG e Chelsea per prenderlo a zero. Anche i Magpies lo prenderebbero dopo la scadenza e avrebbero già fatto sapere all’entourage del giocatore che sono pronti a una lauta offerta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le milanesi sono molto forti, soprattutto l'e non solo perché ha lo scudetto sul petto. Quella nerazzurra è squadra forte e compatta. E poi mai dare per morta la Juventus. È partita male, ma se ...L'per la prossima finestra dimette nel mirino due difensori del Torino Non solo Armando Izzo, l'ha messo nel suo mirino anche un altro difensore del Torino. CLICCA QUI PER ...L'Inter guarda al mercato fortemente interessata, sia per gennaio che per fine anno, all'acquisto di un profilo di attaccante ben delineato e definito. L'attuale ...Gabriele Giuffrida, intermediario di Icardi nel passaggio al PSG, ha svelato la verità sul possibile approdo dell'attaccante alla Juventus ...