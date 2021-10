Calcio: Salernitana, distorsione alla caviglia destra per Ribery (Di lunedì 11 ottobre 2021) Salerno, 11 ott. - (Adnkronos) - Cattive notizie per la Salernitana: Franck Ribery si è infortunato di nuovo. Nel corso dell'allenamento odierno il 38enne attaccante francese ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Lo ha annunciato lo stesso club campano con un comunicato sul suo sito. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Salerno, 11 ott. - (Adnkronos) - Cattive notizie per la: Francksi è infortunato di nuovo. Nel corso dell'allenamento odierno il 38enne attaccante francese ha riportato un trauma contusivo-distorsivo. Lo ha annunciato lo stesso club campano con un comunicato sul suo sito.

