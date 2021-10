Calcio: Razzismo. Venuti 'Episodi di Bergamo e Firenze diversi' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il difensore della Fiorentina: "Al Franchi è stato solo uno scemo" Firenze - "Il Razzismo è una malattia che ai tempi di oggi stiamo affrontando però ci tengo a dire, senza voler puntare il dito ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il difensore della Fiorentina: "Al Franchi è stato solo uno scemo"- "Ilè una malattia che ai tempi di oggi stiamo affrontando però ci tengo a dire, senza voler puntare il dito ...

Advertising

SkySport : Assemblea Lega Serie A: verso il divieto d'ingresso in tutti gli stadi per i razzisti #SkySport #SerieA #SkySerieA - sportface2016 : #Razzismo, le parole di #Venuti: 'Casi Vlahovic e Koulibaly sono diversi: a Firenze era uno scemo, a Bergamo tutto… - MutiLeonilde : RT @anna_1951: I fascisti andavano fermati e condannati anche per le forme di razzismo contro alcune squadre di calcio. Chi mi segue sa di… - TOSADORIDANIELA : RT @anna_1951: I fascisti andavano fermati e condannati anche per le forme di razzismo contro alcune squadre di calcio. Chi mi segue sa di… - anna_1951 : I fascisti andavano fermati e condannati anche per le forme di razzismo contro alcune squadre di calcio. Chi mi segue sa di cosa parlo. -