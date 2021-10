Calcio | Qualificazioni Mondiali 2022 | vincono Olanda | Germania | Turchia e Russia | pari pesante per la Croazia

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ben undici match nella serata dedicate alleverso idiQatar. Tre le 22 squadre in campo spiccano le vittorie di, Repubblica Ceca, Islanda e, mentre potrebbe rivelarsiil pareggio dellain casa contro la Slovacchia. La, infine, ribalta tutto contro la Lettonia con un rigore al 98? e si rilancia. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo nei match di qualificazione disputati in questa serata. Nel Gruppo E, la Repubblica Ceca passa facilmente 2-0 sul campo della Bielo(a segno Schick) mentre il Galles supera l’Estonia a domicilio per 1-0. In classifica rimane comodamente in vetta il Belgio con 16 ...

ROTTERDAM - Show dell'Olanda nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. La nazionale di Van Gaal supera la Gibilterra per 6 - 0, in gol anche l'interista Dumfries. Nel girone G però la Turchia di Calhanoglu supera solo nel finale la Lettonia con il calcio di rigore trasformato da Ylmaz al 99'. Cambio in testa al girone H, dove la Russia prende il posto della Croazia.