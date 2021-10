Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022, Sudamerica: l’Argentina schianta l’Uruguay, il Brasile rallenta in Colombia (Di lunedì 11 ottobre 2021) La notte Sudamericana per il maxi girone relativo alle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 ha emesso i suoi verdetti. Erano ben cinque le partite in programma dall’altra parte del mondo. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Il risultato più netto è stato quello dell’Argentina che, con un secco 3-0, ha superato l’Uruguay: albiceleste sempre in controllo del match e a segno prima con Messi, poi con De Paul e infine con Lautaro Martinez. Un dominio schiacciante quello degli uomini di Scaloni. Un mezzo passo falso invece l’ha commesso il Brasile di Tite che in Colombia, contro i “Cafeteros” non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 iniziale, nonostante l’enorme quantità di talento e soluzioni a disposizione. Nelle altre tre partite invece, vi sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) La nottena per il maxi girone relativo alleaidi Qatarha emesso i suoi verdetti. Erano ben cinque le partite in programma dall’altra parte del mondo. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Il risultato più netto è stato quello delche, con un secco 3-0, ha superato: albiceleste sempre in controllo del match e a segno prima con Messi, poi con De Paul e infine con Lautaro Martinez. Un dominio schiacciante quello degli uomini di Scaloni. Un mezzo passo falso invece l’ha commesso ildi Tite che in, contro i “Cafeteros” non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 iniziale, nonostante l’enorme quantità di talento e soluzioni a disposizione. Nelle altre tre partite invece, vi sono ...

Advertising

RaiSport : ? Domani a #Monza #ItaliaSvezia Quarta sfida di qualificazione a #Euro2023 per gli #azzurrini Diretta tv su #Rai2… - RaiSport : ? #Esposito #infortunato salta la #Svezia L'attaccante #azzurro non verrà sostituito per la gara di qualificazione… - OddscheckerIT : In settimana siamo andati in cassa con la nostra #tripla sulle partite dell'#under21. Pronti a ripeterci? - garbadaru : RT @SkySport: Qualificazioni Mondiali Sudamerica: Messi-Lautaro show, l'Argentina batte l'Uruguay #SkySport #Qatar2022 #ArgentinaUruguay #A… - tabellamercatob : #Nazionale giovani /2 Domani ultimi impegni dell'#Italia con la presenza di diversi ragazzi #serieb Ultime notizie… -