Calcio | Milan | lesione del retto femorale della coscia sinistra per Messias

Milano, 11 ott. – (Adnkronos) – Ancora problemi fisici per l'attaccante del Milan Junior Messias che, dopo aver esordito con la maglia rossonera nello scorso turno di campionato, è costretto a fermarsi di nuovo. Il giocatore brasiliano, infatti, nella mattinata di lunedì si è sottoposto a un esame di risonanza che ha evidenziato la lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Lo stop potrebbe essere di circa un mese con un ulteriore esame di controllo che è previsto tra 10 giorni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

