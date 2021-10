Calcio: Milan, lesione del retto femorale della coscia sinistra per Messias (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott. - (Adnkronos) - Ancora problemi fisici per l'attaccante del Milan Junior Messias che, dopo aver esordito con la maglia rossonera nello scorso turno di campionato, è costretto a fermarsi di nuovo. Il giocatore brasiliano, infatti, nella mattinata di lunedì si è sottoposto a un esame di risonanza che ha evidenziato la lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Lo stop potrebbe essere di circa un mese con un ulteriore esame di controllo che è previsto tra 10 giorni. Inizio di stagione sfortunato per il centrocampista brasiliano, che ha disputato appena 16 minuti con la sua nuova squadra. Arrivato a Milano nelle ultime ore della scorsa sessione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021)o, 11 ott. - (Adnkronos) - Ancora problemi fisici per l'attaccante delJuniorche, dopo aver esordito con la maglia rossonera nello scorso turno di campionato, è costa fermarsi di nuovo. Il giocatore brasiliano, infatti, nella mattinata di lunedì si è sottoposto a un esame di risonanza che ha evidenziato ladel muscolo. Lo stop potrebbe essere di circa un mese con un ulteriore esame di controllo che è previsto tra 10 giorni. Inizio di stagione sfortunato per il centrocampista brasiliano, che ha disputato appena 16 minuti con la sua nuova squadra. Arrivato ao nelle ultime orescorsa sessione di ...

