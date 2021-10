Calcio, l’Italia chiude al terzo posto la Nations League: Chiesa e centrocampo in evidenza, problemi in zona gol (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si è fermata a 37 la serie di risultati utili della Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini. Gli azzurri con il ko di San Siro contro la Spagna si sono dovuti accontentare del terzo posto nella Nations League, grazie al prestigioso successo contro il Belgio (2-1) a Torino. Una squadra, quella di Roberto Mancini, che ha fatto vedere cose buone e altre meno buone che serviranno sicuramente come spunto per il futuro. Le note liete sono arrivate da Federico Chiesa. Il giocatore della Juventus è sempre più l’uomo in più della formazione tricolore: le sue accelerazioni sono devastanti e la determinazione messa in campo altissima. Ne è una riprova quanto accaduto contro le Furie Rosse nel gol siglato da Lorenzo Pellegrini: una ripartenza innescata dal bianconero e un assist preciso ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si è fermata a 37 la serie di risultati utili della Nazionale italiana didi Roberto Mancini. Gli azzurri con il ko di San Siro contro la Spagna si sono dovuti accontentare delnella, grazie al prestigioso successo contro il Belgio (2-1) a Torino. Una squadra, quella di Roberto Mancini, che ha fatto vedere cose buone e altre meno buone che serviranno sicuramente come spunto per il futuro. Le note liete sono arrivate da Federico. Il giocatore della Juventus è sempre più l’uomo in più della formazione tricolore: le sue accelerazioni sono devastanti e la determinazione messa in campo altissima. Ne è una riprova quanto accaduto contro le Furie Rosse nel gol siglato da Lorenzo Pellegrini: una ripartenza innescata dal bianconero e un assist preciso ...

