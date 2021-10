Calcio, Italia-Svizzera del 12 novembre potrebbe giocarsi a Bergamo e non a Roma (Di lunedì 11 ottobre 2021) A prescindere dall’esito di Lituania-Svizzera, in programma domani, la partita decisiva per il girone di Qualificazione ai Mondiali 2022 di Calcio sarà quella tra Italia e Svizzera, in programma il 12 novembre. Gli elvetici sono a tre punti dagli azzurri, con una partita in meno. Inizialmente prevista a Roma, la partita potrebbe svolgersi in realtà a Bergamo: a preoccupare è il manto di gioco dell’Olimpico, dato che sabato 6 novembre si giocherà Italia-Nuova Zelanda di rugby, mentre domenica 7 novembre si disputerà Lazio-Salernitana di Calcio. Secondo quanto scritto da Televideo, domani, martedì 12 ottobre, è in programma un incontro tra la FIGC e Sport & Salute, e la sede ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) A prescindere dall’esito di Lituania-, in programma domani, la partita decisiva per il girone di Qualificazione ai Mondiali 2022 disarà quella tra, in programma il 12. Gli elvetici sono a tre punti dagli azzurri, con una partita in meno. Inizialmente prevista a, la partitasvolgersi in realtà a: a preoccupare è il manto di gioco dell’Olimpico, dato che sabato 6si giocherà-Nuova Zelanda di rugby, mentre domenica 7si disputerà Lazio-Salernitana di. Secondo quanto scritto da Televideo, domani, martedì 12 ottobre, è in programma un incontro tra la FIGC e Sport & Salute, e la sede ...

