Calcio femminile, le migliori italiane della sesta giornata di Serie A: Caruso ancora a segno, Cantore illumina il Sassuolo (Di lunedì 11 ottobre 2021) È tempo di valutazioni per quanto concerne il 6° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2021-2022. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. STEFANIA TARENZI (SAMPDORIA) – La carica dei 101: la doppietta contro l'Inter ha regalato all'attaccante le prime marcature in campionato con la nuova maglia e la tripla cifra alla voce 'realizzazioni in Serie A'. Un risultato di cui andare sicuramente fiera. La cura di Antonio Cincotta si vede e lei ripaga per la fiducia riposta. ARIANNA Caruso (JUVENTUS) – Una settimana da ricordare per lei: realizzazioni di grande profilo, tra cui la firma contro il Servette in Champions League, e il rinnovo di ...

