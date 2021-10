Calcio: Atalanta. Djimsiti operato, trenta giorni di stop (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il 28enne difensore nerazzurro sottoposto a intervento per una frattura BERGAMO - Berat Djimsiti è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di riduzione della frattura scomposta a ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il 28enne difensore nerazzurro sottoposto a intervento per una frattura BERGAMO - Beratè stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di riduzione della frattura scomposta a ...

Advertising

marcofurfaro : Ma come è possibile che la @FIGC e @Atalanta_BC non si siano accorti di una coro ascoltato in diretta TV da un mili… - LALAZIOMIA : Atalanta, comunicato sull’infortunio di Djimsiti: salterà la Lazio - sportli26181512 : Atalanta, intervento riuscito per Djimsiti: un mese di stop per il difensore: Il centrale difensivo aveva riportato… - falconhamada_90 : RT @SkySport: Atalanta, intervento riuscito per Djimsiti: un mese di stop per il difensore #SkySport #Atalanta #Djimsiti - SkySport : Atalanta, intervento riuscito per Djimsiti: un mese di stop per il difensore #SkySport #Atalanta #Djimsiti -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Atalanta Calcio: Atalanta. Djimsiti operato, trenta giorni di stop Tra qualche giorno il 28enne difensore svizzero naturalizzato albanese dell'Atalanta riprenderà gli allenamenti: i tempi previsti per il rientro in campo sono all'incirca di trenta giorni. La squadra ...

Atalanta, altra tegola per Gasperini: Djimsiti out un mese Come riporta il sito ufficiale dell' Atalanta , il difensore è stato operato stamattina (a Torino) per la riduzione della frattura scomposta a carico di radio e ulna dell'avambraccio sinistro . Tra ...

Qualificazioni Qatar 2022: gli impegni dei giocatori dell'Atalanta Calcio Atalanta Recap statistico d’inizio campionato 2021/22 Come è ormai consuetudine, con la pausa autunnale per le Nazionali abbiamo tempo per fare i primi ragionamenti su quanto ha mostrato il campionato. Ovviamente, con sole sette partite giocate su trento ...

Infortuni, anche il Manchester trema: due difensori a rischio per la Champions L’edizione online di Prima Bergamo ha focalizzato oggi la sua attenzione su Maguire e Varane in ottica Champions Come riportato in data odierna da Prima Bergamo, l’Atalanta ha tre infortunati, ma anch ...

Tra qualche giorno il 28enne difensore svizzero naturalizzato albanese dell'riprenderà gli allenamenti: i tempi previsti per il rientro in campo sono all'incirca di trenta giorni. La squadra ...Come riporta il sito ufficiale dell', il difensore è stato operato stamattina (a Torino) per la riduzione della frattura scomposta a carico di radio e ulna dell'avambraccio sinistro . Tra ...Come è ormai consuetudine, con la pausa autunnale per le Nazionali abbiamo tempo per fare i primi ragionamenti su quanto ha mostrato il campionato. Ovviamente, con sole sette partite giocate su trento ...L’edizione online di Prima Bergamo ha focalizzato oggi la sua attenzione su Maguire e Varane in ottica Champions Come riportato in data odierna da Prima Bergamo, l’Atalanta ha tre infortunati, ma anch ...