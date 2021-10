Caduta Libera oggi, 11 ottobre 2021: Monica Casagrande (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata. Caduta Libera, Dieci passi dell’11 ottobre 2021 Nella puntata dell’11 ottobre 2021, è arrivata una nuova campionessa Monica Casagrande, avvocato di Ponte nelle Alpi (Belluno), sposata. Monica è arrivata al gioco finale con 25.000 euro, dando solo 8 risposte esatte, e ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il gioco finale di, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata., Dieci passi dell’11Nella puntata dell’11, è arrivata una nuova campionessa, avvocato di Ponte nelle Alpi (Belluno), sposata.è arrivata al gioco finale con 25.000 euro, dando solo 8 risposte esatte, e ...

