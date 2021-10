Cade dal balcone e muore, il fidanzato è indagato per ‘istigazione al suicidio’. Domani l’autopsia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Domani i Ris dei Carabinieri faranno un sopralluogo nell’appartamento di via Giura, nel rione Parco Aurora, da cui è caduta Dora Lagreca, la donna di 30 anni originaria di Montesano sulla Marcellana (Salerno), morta a Potenza nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre dopo essere precipitata da un balcone al quarto piano. Lo si è appreso in serata a Potenza. Il sopralluogo servirà a raccogliere elementi utili a stabilire con certezza cosa è avvenuto prima della morte della donna. Al momento è stato iscritto nel registro degli indagati il fidanzato Antonio Capasso, 29 anni, con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio. La famiglia della donna chiede “verità” ed esclude la possibilità che si sia trattato di un suicidio. Domani sarà eseguita l’autopsia ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno –i Ris dei Carabinieri faranno un sopralluogo nell’appartamento di via Giura, nel rione Parco Aurora, da cui è caduta Dora Lagreca, la donna di 30 anni originaria di Montesano sulla Marcellana (Salerno), morta a Potenza nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre dopo essere precipitata da unal quarto piano. Lo si è appreso in serata a Potenza. Il sopralluogo servirà a raccogliere elementi utili a stabilire con certezza cosa è avvenuto prima della morte della donna. Al momento è stato iscritto nel registro degli indagati ilAntonio Capasso, 29 anni, con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio. La famiglia della donna chiede “verità” ed esclude la possibilità che si sia trattato di un suicidio.sarà eseguita...

