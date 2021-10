Bufera a Uomini e Donne | 3 addi choc | fuori anche l’altro tronista che ha scelto all’improvviso Ecco le Anticipazioni bomba

Leggi su cityroma

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ieri si è registrata, come ogni domenica, una nuova puntata di, e leraccontano di una registrazione molto accesa: ilMatteo Fioravanti,, hadi direo al programma insieme a Noemi Baratto, sua scelta. Matteo é scoppiato in lacrime dopo l’esterna con Noemi, e ha maturato la decisione di lasciare il programma sotto consiglio di Raffaella Mennoia, autrice di, presente in studio per presentare il suo nuovo libro. Scegliendo Noemi, Matteo Fioravanti ha rinunciato alla frequentazione con Francesca e Valentina, che non hanno avuto modo di andate avanti., Antonio sceglie Angela Oltre al ...