Buccinasco | agguato al broker della droga Paolo Salvaggio | il drammatico bilancio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Buccinasco agguato

a . Un uomo 60 anni, Paolo Salvaggio, è morto dopo essere stato ferito gravemente da colpi d'arma da fuoco sparati a , comune a pochi chilometri da Milano. Secondo quanto comunicato dall'Areu, ...a Milano . Un uomo 60 anni è stato ferito gravemente da colpi d'arma da fuoco sparati a, comune a pochi chilometri da Milano. Secondo quanto comunicato dall'Areu, l'uomo è stato ...l’uomo di 60 anni raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco a Buccinasco, in provincia di Milano domenica mattina. L’uomo era stato portato in gravissime condizioni all’ospedale Humanitas di Rozzano, ...Il 60enne Paolo Salvaggio, già coinvolto in diverse operazioni antidroga, importante broker del narcotraffico milanese, è stato ferito gravemente da colpi d’arma da fuoco sparati in via della ...