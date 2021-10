Brasile, il Gremio esonera l'ex ct della Seleçao Scolari (Di lunedì 11 ottobre 2021) La sconfitta del Gremio contro il Santos nel campionato brasiliano costa la panchina a Luiz Felipe Scolari. Nelle prime ore di questo lunedì, il club ha annunciato la separazione “di comune accordo” dall’allenatore ex ct della Nazionale brasiliana. Scolari ha espresso la sua gratitudine al Grêmio: “Continuerò ad essere un tifoso del Grêmio, come sono sempre stato e sempre sarò”. Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) La sconfitta delcontro il Santos nel campionato brasiliano costa la panchina a Luiz Felipe. Nelle prime ore di questo lunedì, il club ha annunciato la separazione “di comune accordo” dall’allenatore ex ctNazionale brasiliana.ha espresso la sua gratitudine al Grêmio: “Continuerò ad essere un tifoso del Grêmio, come sono sempre stato e sempre sarò”.

Advertising

Fiorentina_ole : RT @424BasilStreet: Il presidente del Brasile Bolsonaro si è presentato allo stadio per assistere alla partita Santos-Gremio, ma non l’hann… - 424BasilStreet : Il presidente del Brasile Bolsonaro si è presentato allo stadio per assistere alla partita Santos-Gremio, ma non l’… - ILOVEPACALCIO : Brasile, il presidente Bolsonaro sbattuto fuori dallo stadio Santos-Gremio: “Non sei vaccinato” - Ilovepalermocalcio - Marco562017 : @Valerio000j Felipe Melo nel Brasile ha fatto 22 presenze, di cui nemmeno la metà da titolare, racchiuse in 2 anni.… - daVincenzoCh : RT @napolista: 23^ giornata di campionato agli archivi: il Gremio non si rialza e perde ancora, l'Atletico Mineiro resta saldo in vetta all… -