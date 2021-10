Brasile, Bolsonaro non può assistere a gara Santos perchè non vaccinato (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro si è lamentato perchè a causa dei protocolli Covid-19 non ha potuto assistere a una partita. Bolsonaro ha detto che avrebbe voluto andare a seguire una partita del campionato brasiliano nella città di Santos, ma non ha potuto farlo perché non è vaccinato. Il Santos ha spiegato che Bolsonaro non aveva chiesto di poter assistere alla partita di domenica che ha visto il club paulista battere il Gremio 1-0 allo stadio Vila Belmiro. Bolsonaro è attualmente indagato dal Senato per la sua gestione della pandemia. Il Brasile ha superato i 600.000 decessi confermati per COVID-19. Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il presidente delJairsi è lamentatoa causa dei protocolli Covid-19 non ha potutoa una partita.ha detto che avrebbe voluto andare a seguire una partita del campionato brasiliano nella città di, ma non ha potuto farlo perché non è. Ilha spiegato chenon aveva chiesto di poteralla partita di domenica che ha visto il club paulista battere il Gremio 1-0 allo stadio Vila Belmiro.è attualmente indagato dal Senato per la sua gestione della pandemia. Ilha superato i 600.000 decessi confermati per COVID-19.

gratacasola : BRASILE Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro non ha potuto assistere a una partita di calcio perché non aveva… - hymage : @ildelfinogiulio Alla prossima pandemia lo manderei in Brasile a fare il consulente a Bolsonaro - Ares5_5 : @Valenti51545141 Uno. Si. Quanti morti invece in giro per il mondo novax che si curano con l’idrossiclorochina? In… - CasaliGiul : RT @magantone: @Walter32099227 @matteorenzi @ilgiornale e meno male che Renzi non era premier con il covid, per ubbidire a confindustria ci… - Leleprox : RT @Leleprox: Saluti anarchici dal Brasile contro Bolsonaro. -