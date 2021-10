Braida | “Il Milan vincerà lo scudetto Ibrahimovic sarà ancora decisivo”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ariedo, ex dirigente del, ha parlato della squadra di Stefano Pioli e della possibilità per i rossoneri di vincere lo

Il direttore sportivo della Cremonese, Ariedo, nel corso di una breve intervista concessa a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento, ha ... Ilaveva un grandissimo portiere, che è stato ...... diventando il ds dei grigiorossi ma nel cuore c'è sempre il suo. A GrParlamento, durante la rubrica 'La politica nel pallone',si dice assai ottimista per la sua ex squadra e diceL'attuale ds della Cremonese si sbilancia sulla lotta in Serie A. Secondo l'ex dirigente di Milan e Barcellona, ecco chi sarà a spuntarla.Ariedo Braida, ex dirigente del Milan oggi ds della Cremonese, ai microfoni di Gr Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone', Braida ha analizzato così la lotta Scudetto in ...