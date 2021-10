Braida | «Credo che il Milan vincerà il campionato»

Leggi su footdata

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Io penso che ilil, Maldini ha fatto un ottimo lavoro, riuscendo a coniugare nella squadra giocatori giovani con giocatori d’esperienza. Ibrahimovic sarà ancora decisivo anche se il tempo passa per tutti e lui ora ha spesso acciacchi. Pioli ha fatto un grande lavoro e sono convinto che continuare con lo stesso tecnico è importante, perché ogni volta che si cambia allenatore bisogna cominciare da capo”. Lo ha detto il ds della Cremonese, Ariedo, in collegamento con ‘La politica nel pallone’ di Gr Parlamento.ha poi aggiunto: “Sarebbe giusto fare subito il prolungamento del contratto a Pioli, per dare certezze alla squadra e a tutto l’ambiente”.