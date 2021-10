Bra Day DAY 2021, Francesco D’Andrea (SICPRE): La ricostruzione del seno? Una tappa fondamentale per la guarigione (Di lunedì 11 ottobre 2021) In occasione dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione femminile, il 20 ottobre 2021 si celebrerà il Bra Day (Breast Reconstruction Awarness Day), la Giornata Internazionale per la Consapevolezza della ricostruzione Mammaria, che nasce per sensibilizzare e informare le donne sulle possibilità che offre la chirurgia plastica per ricostruire una mammella dopo l’asportazione del tumore al seno. “La ricostruzione mammaria – spiega Francesco D’Andrea, Presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica (SICPRE) e Direttore del Dipartimento di Chirurgia Plastica ed Estetica del Policlinico Federico II di Napoli – gioca un ruolo centrale nel percorso che porta la donna a riappropriarsi del proprio corpo, perché consente ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021) In occasione dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione femminile, il 20 ottobresi celebrerà il Bra Day (Breast Reconstruction Awarness Day), la Giornata Internazionale per la Consapevolezza dellaMammaria, che nasce per sensibilizzare e informare le donne sulle possibilità che offre la chirurgia plastica per ricostruire una mammella dopo l’asportazione del tumore al. “Lamammaria – spiega, Presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica () e Direttore del Dipartimento di Chirurgia Plastica ed Estetica del Policlinico Federico II di Napoli – gioca un ruolo centrale nel percorso che porta la donna a riappropriarsi del proprio corpo, perché consente ...

