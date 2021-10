Advertising

fisco24_info : Borsa: debole con futures Usa, tiene Londra, Milano -0,5%: Spread si mantiene sopra i 103 punti, corrono greggio e… - fisco24_info : Borsa: Milano debole (-0,5%), bene Eni e Tenaris, scivola Enel: Spread supera i 103 punti, banche in ordine sparso,… - ansa_economia : Borsa: Milano fiacca (-0,1%), sprint Saipem ed Eni, giù Enel. Spread scende a 102,4 punti, bene Tenaris e Bper, deb… - ansa_economia : Borsa: Europa apre debole, Parigi -0,21%, Londra -0,13%. Deboli anche Francoforte (-0,6%) e Madrid (-0,35%) #ANSA - fisco24_info : Borsa: Milano fiacca (-0,1%), sprint Saipem ed Eni, giù Enel: Spread scende a 102,4 punti, bene Tenaris e Bper, deb… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa debole

Agenzia ANSA

Non cambia il quadro delle principali borse europee a metà seduta, con la sola piazza di Londra (+0,2%) in territorio positivo grazie al rialzo delle quotazioni del greggio e dei metalli. In calo ...Sul Ftse Mib milanese è inveceEnel , mentre sono al centro dell'attenzione le banche e in ... individuando un target di prezzo a 45 euro, in linea con i corsi di. "Non escludiamo comunque ...Si salvano i petroliferi e i titoli auto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ott - Borse europee deboli a meta' giornata, nell'attesa dell'apertura di Wall Street prevista in calo a giudicare ...Non cambia il quadro delle principali borse europee a metà seduta, con la sola piazza di Londra (+0,2%) in territorio positivo grazie al rialzo delle quotazioni del greggio e dei metalli. (ANSA) ...