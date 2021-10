Borsa | Borsa Asia contrastata | corre greggio | Tokyo +1 | 6%

Advertising

borghi_claudio : Che ci fa @matteorenzi nel cda di una società russa che ha appena chiesto la quotazione in borsa? Notare, nel prosp… - StefanoGuerrera : i titoli in borsa di FB sono crollati del 4.9%, Zuckerberg ha perso quasi 6 miliardi di dollari e Twitter ha appena… - chetempochefa : 'Finalmente iniziano a prosciugare questo imbuto formativo, cioè giovani e meno giovani laureati in medicina che no… - EtienneLorenza : RT @lameduck1960: Ci stanno dicendo: 'O la borsa (il lavoro) o la vita (effetti collaterali a lungo termine ignoti). - maxzanta : RT @lameduck1960: Ci stanno dicendo: 'O la borsa (il lavoro) o la vita (effetti collaterali a lungo termine ignoti). -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Borsa

Agenzia ANSA

Oggi laamericana rimarrà chiusa per festività (Columbus Day) . Ottima performance per Tokyo (+1,6%), che archivia la giornata a 28.498,2 punti. Shenzhen lievita dello 0,73% e archivia la ...Telecom Italia Telecom Italia guadagna terreno venerdì (+0,76% a 0,3433 ) dopo l'annuncio dell'accordo a tre con Oracle e Noovle (cloud company del gruppo Telecom) per una collaborazione finalizzata a ...(Teleborsa) - Lieve ribasso per l'indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dello 0,29%, a quota 8.929,4 in apertura.Apertura debole per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,21% a 6.546 punti, Londra lo 0,13% a 7.086 punti, Francoforte -0,6% a 11.115 punti e Madrid lo 0,35% a 8.925 punti. (ANSA). (ANSA) ...