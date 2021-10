Bonus teatro e moda, ecco come averli (Di lunedì 11 ottobre 2021) Arrivano due provvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con le istruzioni per beneficiare dei crediti d’imposta sia per il cd ‘Bonus teatro e Spettacoli’ che per quello ‘Tessile e moda’. Sono infatti pronte le istruzioni per fruire dei Bonus introdotti dal Dl Sostegni e dal Dl Rilancio a favore di settori particolarmente colpiti dalla pandemia come quello delle attività teatrali e spettacoli dal vivo e quello del tessile, della moda e degli accessori. Bonus teatro e Spettacoli – Le domande possono essere inviate in via telematica dal 14 ottobre al 15 novembre 2021. Ed è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali e utilizzabile esclusivamente in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Arrivano due provvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con le istruzioni per beneficiare dei crediti d’imposta sia per il cd ‘e Spettacoli’ che per quello ‘Tessile e’. Sono infatti pronte le istruzioni per fruire deiintrodotti dal Dl Sostegni e dal Dl Rilancio a favore di settori particolarmente colpiti dalla pandemiaquello delle attività teatrali e spettacoli dal vivo e quello del tessile, dellae degli accessori.e Spettacoli – Le domande possono essere inviate in via telematica dal 14 ottobre al 15 novembre 2021. Ed è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali e utilizzabile esclusivamente in ...

