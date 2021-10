Bonus assunzioni under 36: a chi è rivolta l’agevolazione Inps, quanto vale e come richiederla (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’Inps ha reso note le istruzioni e le regole per il Bonus destinato a tutte quelle imprese che intendano assumere un dipendente giovane, con meno di 36 anni. Ecco di cosa si tratta e quali sono i requisiti per accedere all’agevolazione. Bonus Inps per le aziende che assumono giovani: chi può richiederlo l’agevolazione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 e si configura come un esonero contributivo per le aziende. In particolare, tale Legge ha portato al 100% l’esonero dei contributi a carico delle imprese. Per richiedere il Bonus, l’azienda dovrà rispettare i seguenti requisiti: Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale; Non aver violato le norme che tutelano le condizioni di lavoro; Rispettare gli accordi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’ha reso note le istruzioni e le regole per ildestinato a tutte quelle imprese che intendano assumere un dipendente giovane, con meno di 36 anni. Ecco di cosa si tratta e quali sono i requisiti per accedere alper le aziende che assumono giovani: chi può richiederloè stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 e si configuraun esonero contributivo per le aziende. In particolare, tale Legge ha portato al 100% l’esonero dei contributi a carico delle imprese. Per richiedere il, l’azienda dovrà rispettare i seguenti requisiti: Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale; Non aver violato le norme che tutelano le condizioni di lavoro; Rispettare gli accordi ...

