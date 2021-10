Bonomi | Preoccupato per il clima di violenze Ferma condanna di Confindustria per assalto a Cgil

(Di lunedì 11 ottobre 2021) "Sono momenti in cui bisogna avere molta fermezza - spiega il Presidente di- Non bisogna arretrare mai". E aggiunge: "Chi non rispetta e chi non fa rispettare l'obbligo di Green Pass e le regole sui vaccini si mette fuori da un patto di coesione sociale"

... prosegue Spaziani Testa,anche che si tocchi "l'aliquota del 10%: sarebbe uno schiaffo ... Lo stesso concetto è stato espresso ieri dal presidente di Confindustria, Carlo. "Non guardo ...Branzato ha poi detto di essere '' per il possibili ingresso di Invitalia, e quindi ... Il presidente di Confindustria (di cui Federacciai fa parte, ndr ) Carloauspica però che questo ..."Sono momenti in cui bisogna avere molta fermezza - spiega il Presidente di Confindustria - Non bisogna arretrare mai". E aggiunge: "Chi non rispetta e chi non fa rispettare l'obbligo di Green Pass e ...Il presidente della Confindustria, Carlo Bonomi, ha messo in guardia contro il rischio di uno stallo delle riforme: “La spinta su ...