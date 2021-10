Bomba Ballando con le Stelle | Scoppia la passione tra il vip e la ballerina Beccati in un bacio appassionato La FOTO

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Sabato 16 ottobre comincerà una nuova stagione dicon lema i Vip sono già all’opera per preparare il loro debutto in pista e pare sia già nato anche un amore. Il talent show condotto da Milly Carlucci riesce ad appassionare moltissimi italiani. I personaggi famosi scelti come concorrenti vengono affiancati nel loro percorso da insegnanti di ballo che li preparano settimana dopo settimana. Le ore di prova sono moltissime e le coreografie da portare in scena sono spesso molto sensuali. Così, tra un tango e una rumba, capita che possa nascere qualcosa dal punto di vista sentimentale. Stagione dopo stagione abbiamo visto i concorrenti dicon leinnamorarsi delle loro insegnanti. Un esempio lampante è Massimiliano Rosolino che perse la testa per la bellissima Natalia Titova, ancora oggi sua ...

Morgan è sicuramente uno dei colpacci messi a segno da Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le stelle. In molti si chiedono quanto durerà nello show di Rai1, visti i suoi ultimi precedenti televisivi, dove solitamente finisce per litigare con qualcuno e andarsene sbattendo la... Sabato 16 ottobre comincerà una nuova stagione di Ballando con le Stelle ma i Vip sono già all'opera per preparare il loro debutto in pista e... Prima però che Ballando con le stelle riparta, i produttori daranno il via alla selezione del futuro cast. Il programma inizierà il 16 ottobre e il gossip già infiamma.