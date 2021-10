Bolzano, investito da un'auto mentre attraversava: muore ciclista 95enne (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tragedia a Bolzano . Un ciclista di 95 anni è stato investito e ucciso da una macchina. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio nella zona industriale del capoluogo altoatesino, nei pressi delle ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tragedia a. Undi 95 anni è statoe ucciso da una macchina. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio nella zona industriale del capoluogo altoatesino, nei pressi delle ...

