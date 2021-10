Bolsonaro senza vaccino | niente ingresso a stadio di San Paolo

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il presidente brasiliano, Jair, ha dichiarato di non aver potuto vedere una partita di calcio in unodello Stato di Sanperché per entrare aveva bisogno di un certificato di ...

"Ho più anticorpi di chiunque abbia preso il vaccino", ha aggiunto, che ha contratto la malattia nel luglio dello scorso anno, quando rivelò di essere guarito grazie all'idrossiclorochina. ......e del primo Johnson. Salvini e la Meloni hanno civettato con la galassia no vax a fini ... la si è lasciata del tutti una mano agli squadristirealizzare un intervento repressivo che la ...(ANSA) - BRASILIA, 11 OTT - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato di non aver potuto vedere una partita di calcio in uno stadio dello Stato ...Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato di non aver potuto vedere una partita di calcio in uno stadio dello Stato di San Paolo perché per entrare aveva bisogno di un certificato di vac ...