Bolsonaro respinto allo stadio di San Paolo in quanto non vaccinato

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Disavventura” per Jair: il presidente brasiliano, noto negazionista e novax, è stato infattiall’ingresso dellodi Saninnon in possesso del green pass e non ha quindi potuto assistere alla sfida Santos-Gremio. “Perché dovrei avere una carta, un passaporto per le vaccinazioni? Volevo solo guardare la partita e mi è stato detto che dovevo essere, perché? Ho più anticorpi io di chi ha ricevuto i vaccini”, la reazione di, che fa riferimento al fatto di aver contratto il coronavirus a giugno 2020. SportFace.

Sportface.it

