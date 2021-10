Blitz anti riciclaggio in Campania, 63 misure cautelari (Di lunedì 11 ottobre 2021) Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi: è il reato che viene contestato alle 63 persone, domiciliate tra le provincie di Napoli, Caserta e Salerno, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Associazione a delinquere finalizzata ala vantaggio del clan dei Casalesi: è il reato che viene contestato alle 63 persone, domiciliate tra le provincie di Napoli, Caserta e Salerno, ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Blitz anti riciclaggio in Campania, 63 misure cautelari: (ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - Associazione a… - juornoit : #Juorno #frodefiscale da 100milioni per favorire il clan dei casalesi, 48 arresti in carcere e 63 indagati - paolochiariello : #Juorno #frodefiscale da 100milioni per favorire il clan dei casalesi, 48 arresti in carcere e 63 indagati - mattinodipadova : Ancora provvedimenti sulla movida di Monselice: nei tre locali non erano rispettate le misure anti-Covid - mattinodipadova : Ancora provvedimenti sulla movida di Monselice: nei tre locali non erano rispettate le misure anti-Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz anti Blitz anti riciclaggio in Campania, 63 misure cautelari Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi: è il reato che viene contestato alle 63 persone, domiciliate tra le provincie di Napoli, Caserta e Salerno, ...

All'armi siam No Pass. Diritto a difesa, sicurezza, salute e libertà. Draghi ce la fa? Oggi a Roma c'è lo sciopero dei sindacati antagonisti per definizione e scelta, organizzazioni cui non dispiace essere chiamate anti sistema, c'è quindi un ambiente per respirare un po' della stessa ...

Blitz anti riciclaggio in Campania, 63 misure cautelari - Cronaca Agenzia ANSA Blitz anti riciclaggio in Campania, 63 misure cautelari Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi: è il reato che viene contestato alle 63 persone, domiciliate tra le provincie di Napoli, Caserta e Salerno, rite ...

Vasta operazione anti-droga nel Foggiano, 15 arresti Una quindicina di persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di una operazione anti-droga nel Foggiano. Il blitz, nel quale è stato impegnato un centinaio di carabinieri, ha coinvolt ...

Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi: è il reato che viene contestato alle 63 persone, domiciliate tra le provincie di Napoli, Caserta e Salerno, ...Oggi a Roma c'è lo sciopero dei sindacati antagonisti per definizione e scelta, organizzazioni cui non dispiace essere chiamatesistema, c'è quindi un ambiente per respirare un po' della stessa ...Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi: è il reato che viene contestato alle 63 persone, domiciliate tra le provincie di Napoli, Caserta e Salerno, rite ...Una quindicina di persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di una operazione anti-droga nel Foggiano. Il blitz, nel quale è stato impegnato un centinaio di carabinieri, ha coinvolt ...