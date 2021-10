Biglietto sugli autobus con carta di credito e bancomat: Emilia-Romagna prima in Italia (Di lunedì 11 ottobre 2021) BOLOGNA – Continua la rivoluzione tecnologica dei trasporti in Emilia-Romagna: dopo Modena, da oggi anche a Bologna sarà possibile acquistare il Biglietto urbano (su tutti gli autobus) con bancomat e carta di credito contactless. Nelle prossime settimane il servizio sarà attivo anche a Imola, Ferrara e in seguito in tutta la regione. Soddisfatto il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: “Saremo la prima regione d’Italia a dotare tutti gli autobus di questa tecnologia, avanti così”, dichiara. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 11 ottobre 2021) BOLOGNA – Continua la rivoluzione tecnologica dei trasporti in: dopo Modena, da oggi anche a Bologna sarà possibile acquistare ilurbano (su tutti gli) condicontactless. Nelle prossime settimane il servizio sarà attivo anche a Imola, Ferrara e in seguito in tutta la regione. Soddisfatto il governatore dell’, Stefano Bonaccini: “Saremo laregione d’a dotare tutti glidi questa tecnologia, avanti così”, dichiara. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

roberto_brando : RT @sbonaccini: BIGLIETTO SUGLI AUTOBUS CON CARTA DI CREDITO E BANCOMAT: L'EMILIA-ROMAGNA PRIMA IN ITALIA. Dopo Modena, da oggi anche a Bo… - Cecife7 : RT @sbonaccini: BIGLIETTO SUGLI AUTOBUS CON CARTA DI CREDITO E BANCOMAT: L'EMILIA-ROMAGNA PRIMA IN ITALIA. Dopo Modena, da oggi anche a Bo… - antoflex2015 : RT @sbonaccini: BIGLIETTO SUGLI AUTOBUS CON CARTA DI CREDITO E BANCOMAT: L'EMILIA-ROMAGNA PRIMA IN ITALIA. Dopo Modena, da oggi anche a Bo… - luminolo : RT @sbonaccini: BIGLIETTO SUGLI AUTOBUS CON CARTA DI CREDITO E BANCOMAT: L'EMILIA-ROMAGNA PRIMA IN ITALIA. Dopo Modena, da oggi anche a Bo… - winnimao : RT @sbonaccini: BIGLIETTO SUGLI AUTOBUS CON CARTA DI CREDITO E BANCOMAT: L'EMILIA-ROMAGNA PRIMA IN ITALIA. Dopo Modena, da oggi anche a Bo… -