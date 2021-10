Biathlon, Wierer: “In Cina manca cultura sport invernali, sarà Olimpiade triste” (VIDEO) (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Sto bene, la preparazione è stata positiva“. Così Dorothea Wierer ha esordito ai microfoni di sportface nel corso del Fisi Day a Milano. “Ero l’unica ragazza tra gli uomini, anche giovani del 2000 – ha raccontato la fuoriclasse azzurra del Biathlon, vincitrice di due Coppe del Mondo generali e tre titoli mondiali, fra gli altri -. C’erano veterani e appena arrivati, un bel mix tra esperienza e novità. Naturalmente i giovani avevano determinate ambizioni, perché vogliono raggiungere grandi risultati. Abbiamo avuto un’ottima sintonia e tanta voglia di lavorare. Vediamo poi come andrà l’inverno“. Inevitabile poi parlare degli ormai imminenti Giochi Olimpici, dove Wierer va a caccia dell’unica medaglia individuale che le manca. “Pechino può essere come Pyongchang come atmosfera – ha detto ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Sto bene, la preparazione è stata positiva“. Così Dorotheaha esordito ai microfoni diface nel corso del Fisi Day a Milano. “Ero l’unica ragazza tra gli uomini, anche giovani del 2000 – ha raccontato la fuoriclasse azzurra del, vincitrice di due Coppe del Mondo generali e tre titoli mondiali, fra gli altri -. C’erano veterani e appena arrivati, un bel mix tra esperienza e novità. Naturalmente i giovani avevano determinate ambizioni, perché vogliono raggiungere grandi risultati. Abbiamo avuto un’ottima sintonia e tanta voglia di lavorare. Vediamo poi come andrà l’inverno“. Inevitabile poi parlare degli ormai imminenti Giochi Olimpici, doveva a caccia dell’unica medaglia individuale che le. “Pechino può essere come Pyongchang come atmosfera – ha detto ...

Advertising

sportface2016 : #Biathlon, Dorothea #Wierer: 'In Cina non c'è cultura per gli sport invernali, #Beijing2022 sarà un'Olimpiade trist… - zazoomblog : Biathlon Dorothea Wierer reduce da un’estate da dominatrice. Sarà un ultimo inverno da protagonista? - #Biathlon… - FreddieTee : @DarioPuppo Se non ci fosse il problema delle gare da subito e dalla distanza da Pechino del loro sito di gara, dir… - FondoItalia : Il CONI premia il biathlon italiano: collare d'oro per Wierer e Windisch, palma d'oro a Curtaz - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Il futuro del biathlon è rosa! E se lo dice Dorothea Wierer, ci crediamo! ????? ? -