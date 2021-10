Bianca Atzei | il post su Instagram lascia senza parole | il racconto del dolore

(Di lunedì 11 ottobre 2021)ha scritto un lungo messaggio super raccontare il dramma che ha vissuto in questi mesi. Ecco che cosa le è accaduto.non ha mai… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

... Simona Molinari e Dolcenera , fresche di cambio di etichetta discografica la prima e management la seconda, oltre a. Le voci storiche Tanti i nomi che circolano tra quelli che hanno ...confessa ai suoi fan tramite un post sul suo profilo di Instagram l'immenso dolore che sta attraversando: perdere il figlio di cui era in attesa. 'Ho sempre condiviso con voi ogni parte ...Bianca Atzei ha scritto un lungo messaggio su Instagram per raccontare il dramma che ha vissuto in questi mesi. Ecco che cosa le è accaduto.Dramma per Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti. In un lungo post pubblicato su Instagram la cantante di origini sarde ha raccontato di aver perso un bambino in seguito a un aborto spontaneo. “Vog ...