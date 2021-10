Bianca Atzei ha perso il suo bambino | “dalla felicità più grande alla sofferenza più forte”

Leggi su trashblog

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Poche ore faha raccontato attraverso il suo profilo Instagram di averilche aspettava con il compagno Stefano Corti. Già alcuni giorni fa la cantante, nelle sue Stories, aveva scritto Sto attraversando uno dei momenti peggiori della mia vita Ora l’artista ha voluto condividere con lene che la seguono il lungo percorso affrontato, ma soprattutto laprovata dopo l’aborto Mi sono costantemente messa a nudo e non ho mai avuto paura di farvi vedere le mie debolezze e le mie sofferenze. Perché è facile far vedere, soprattutto sui social, i grandi sorrisi e la, come se andasse sempre tutto bene, ma spesso accadono anche cose brutte che ti mettono a dura prova. E bisogna anche avere il ...