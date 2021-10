Berardi ha scelto cosa fare da grande. Brutte notizie per il Sassuolo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Domenico Berardi ha deciso di lasciare il Sassuolo e lo ha dichiarato pubblicamente. Sarà addio a gennaio? Domenico Berardi ha scelto cosa fare da grande. E non è una bella notizia per il Sassuolo. Il classe ’94, per la prima volta nella sua carriera, dopo 10 anni di militanza in prima squadra tra Serie B e Serie A, ha chiesto di andare via, di provare una nuova esperienza, e lo ha dichiarato pubblicamente ieri, svelando il segreto di Pulcinella dell’estate neroverde. L’avventura estiva coincisa con la vittoria dell’Europeo ha avuto il suo peso nella decisione dell’attaccante neroverde. In estate ci ha provato, ha anche forzato la mano con il suo club di appartenenza ma, purtroppo per lui, proprio nell’estate dell’addio ventilato non c’erano grandi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Domenicoha deciso di lasciare ile lo ha dichiarato pubblicamente. Sarà addio a gennaio? Domenicohada. E non è una bella notizia per il. Il classe ’94, per la prima volta nella sua carriera, dopo 10 anni di militanza in prima squadra tra Serie B e Serie A, ha chiesto di andare via, di provare una nuova esperienza, e lo ha dichiarato pubblicamente ieri, svelando il segreto di Pulcinella dell’estate neroverde. L’avventura estiva coincisa con la vittoria dell’Europeo ha avuto il suo peso nella decisione dell’attaccante neroverde. In estate ci ha provato, ha anche forzato la mano con il suo club di appartenenza ma, purtroppo per lui, proprio nell’estate dell’addio ventilato non c’erano grandi ...

Advertising

LorenzoFracassa : RT @RaiSport: #NationsLeague - Tra poco #ItaliaBelgio, finale per il 3° e 4° posto -Diretta @RaiUno dalle 14:40 Mancini ha scelto: trident… - Daniele24849311 : RT @RaiSport: #NationsLeague - Tra poco #ItaliaBelgio, finale per il 3° e 4° posto -Diretta @RaiUno dalle 14:40 Mancini ha scelto: trident… - knt_k86 : RT @RaiSport: #NationsLeague - Tra poco #ItaliaBelgio, finale per il 3° e 4° posto -Diretta @RaiUno dalle 14:40 Mancini ha scelto: trident… - dolce_e_viola : RT @RaiSport: #NationsLeague - Tra poco #ItaliaBelgio, finale per il 3° e 4° posto -Diretta @RaiUno dalle 14:40 Mancini ha scelto: trident… - RaiSport : #NationsLeague - Tra poco #ItaliaBelgio, finale per il 3° e 4° posto -Diretta @RaiUno dalle 14:40 Mancini ha scelt… -