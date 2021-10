Benzina | i prezzi aumentano ancora | oltre 1 | 9 euro al litro

Advertising

Pier_Pag : @Agenzia_Ansa Difficile non essere prudenti ...i #rincari dei carburanti sono sotto gli ?????? di tutti e si portera… - Nicolet84520681 : RT @DanielGallerani: @Nicolet84520681 Sfortunatame cara Nicoletta è tutta verità, qua I prezzi sono saliti del 20% e ci siamo appena ripre… - DanielGallerani : @Nicolet84520681 Sfortunatame cara Nicoletta è tutta verità, qua I prezzi sono saliti del 20% e ci siamo appena ri… - Stone_ColdCrazy : @codeina_1 L’app “Prezzi benzina” è sempre più di vitale importanza in questa situazione ?? - emrato : @SantucciFulvio Ieri ho visto un distributore che quando avevo l'auto a benzina era quello con i prezzi migliori e… -

Ultime Notizie dalla rete : Benzina prezzi

il Resto del Carlino

'Non c'è, né luce, né acqua' dice Ilaria Masieri, responsabile per il Libano e la Palestina ... 'Dopo anni di raccolti scarsissimi,alti, alluvioni, il Covid - 19 è stato il colpo finale' ...Sullo sfondo restano tuttavia le preoccupazioni per l'impennata delle quotazioni delle materie prime, che ha già fatto schizzare idi luce, gas e. E i timori per la crescita del ...Brutte notizie per automobilisti e motociclisti: la settimana si apre con nuovi rialzi dei prezzi sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ven ...Elaborazione a cura di 'Quotidiano Energia' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ott - Nuovi rialzi sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chi ...