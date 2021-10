Bendtner rischia il carcere: l’ex Juve ha commesso 7 infrazioni al volante in un anno (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nicklas Bendtner, attaccante danese con un trascorso anche alla Juventus, ha combinato un po’ di guai al volante e rischia persino il carcere. E’ stato infatti condannato dal Tribunale di Copenaghen per aver commesso 7 infrazioni alla guida nell’arco di un anno: due multe per eccesso di velocità e cinque volte fermato senza una patente valida. Nel tentativo di difendersi, Bendtner ha sostenuto che pensava che la patente del Regno Unito fosse valida anche in Danimarca. Il giudice non si è lasciato convincere e ha disposto il sequestro della sua vettura, una Porsche Taycan Turbo S dal valore di 270 mila euro. In più gli ha imposto il pagamento di 5.400 euro di multa, più le spese legali. Altrimenti dovrà scontare 20 giorni di ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nicklas, attaccante danese con un trascorso anche allantus, ha combinato un po’ di guai alpersino il. E’ stato infatti condannato dal Tribunale di Copenaghen per averalla guida nell’arco di un: due multe per eccesso di velocità e cinque volte fermato senza una patente valida. Nel tentativo di difendersi,ha sostenuto che pensava che la patente del Regno Unito fosse valida anche in Danimarca. Il giudice non si è lasciato convincere e ha disposto il sequestro della sua vettura, una Porsche Taycan Turbo S dal valore di 270 mila euro. In più gli ha imposto il pagamento di 5.400 euro di multa, più le spese legali. Altrimenti dovrà scontare 20 giorni di ...

