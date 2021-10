BCE | Lane | acquisti bond rimangono fondamentali per condizioni credito favorevoli

(Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Oltre alla forward guidance sui tassi, anche la calibrazione del volume deglidi asset svolge un ruolo importante nel garantire che l’orientamento monetario sia sufficientemente accomodante“. Lo ha detto il capo economista della BCE Philip, intervenendo all’evento “ECB Conference on Monetary Policy: bridging science and practice”. “La compressione dei premi a termine attraverso il canale “duration extraction” gioca un ruolo quantitativamente significativo nel determinare i rendimenti a lungo termine e nel garantire che ledi finanziamento siano sufficientementeda essere coerenti con il raggiungimento del nostro target di inflazione a medio termine”, ha aggiunto.Nel corso del discorso ha affrontato anche il tema dell’inflazione e delle sue componenti transitorie. ...

