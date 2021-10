"Basta il simbolo". Montanari, ossessione-Meloni dalla Gruber: "Profondamente compromessa", altro sfregio (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Matrice neofascista cercasi”, è il titolo scelto da Lilli Gruber per la puntata di Otto e Mezzo di lunedì 11 ottobre. Un chiaro riferimento a Giorgia Meloni che da Madrid, nel commentare gli incresciosi episodi verificatisi a Roma a margine della manifestazione dei no-green pass, aveva dichiarato di non conoscere la matrice di quelle violenze. “Il suo partito è Profondamente compromesso con la storia e il mondo fascista, ha ancora la fiamma tricolore nel simbolo”, è stato l'intervento di Tomaso Montanari. Il nuovo rettore dell'Università di Siena ha attaccato duramente Fratelli d'Italia: “Le inchieste rivelano gli intimi contatti con questo mondo, il presidente delle Marche celebra la marcia su Roma, i busti del duce sono in molte sedi del partito. I rapporti non occasionali con la galassia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Matrice neofascista cercasi”, è il titolo scelto da Lilliper la puntata di Otto e Mezzo di lunedì 11 ottobre. Un chiaro riferimento a Giorgiache da Madrid, nel commentare gli incresciosi episodi verificatisi a Roma a margine della manifestazione dei no-green pass, aveva dichiarato di non conoscere la matrice di quelle violenze. “Il suo partito ècompromesso con la storia e il mondo fascista, ha ancora la fiamma tricolore nel”, è stato l'intervento di Tomaso. Il nuovo rettore dell'Università di Siena ha attaccato duramente Fratelli d'Italia: “Le inchieste rivelano gli intimi contatti con questo mondo, il presidente delle Marche celebra la marcia su Roma, i busti del duce sono in molte sedi del partito. I rapporti non occasionali con la galassia ...

