Basket, tutti gli italiani che giocano all'estero nel 2021-2022. Tra NBA, Eurolega e non solo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per un numero di giocatori italiani che ha fatto ritorno nelle squadre del nostro Paese, ce ne sono altri che sono rimasti all'estero, ed in entrambi i casi ci sono le più disparate ragioni. Dei rientranti dagli States, Nicolò Melli e Nico Mannion avevano problemi di spazio in NBA (l'uno con New Orleans Pelicans prima e Dallas Mavericks poi, l'altro "vittima" della scelta dei Golden State Warriors di puntare sul precedente obiettivo della Virtus Bologna, Chris Chiozza, dietro a Steph Curry). Altri, come Amedeo Della Valle e Alessandro Gentile, hanno fatto percorsi diversi prima di tornare, ognuno con le proprie peripezie. In questa girandola di nomi, ad oggi l'unico italiano rimasto in NBA è sempre lui, Danilo Gallinari, che dal 2008 (quando fu sesta scelta assoluta, chiamato dai New York Knicks con tanto di fischi presto rimangiati, più o meno come ...

